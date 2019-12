Vihased Iraagi protestijad tungisid Bagdadis USA saatkonna alale

Protestijad riputasid ühele seinale plakati kirjaga «Ameerika on agressor» ning meeleavaldajatega liitusid mõned Iraanile ustavate relvarühmituste komandörid. Nende hulgas on riiklikult toetatud paramilitaarse Rahvamobilisatsiooni Üksuste juht Hadi al-Amiri. See grupp on koondanud enda alla kõik Iraani toetatud relvarühmitused.