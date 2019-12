Taiwan kiitis heaks Hiina poliitilise sekkumise tõkestava eelnõu

Seaduse heakskiitmisele eelnesid süüdistused, et Hiina asus jõuliselt toetama Taiwani peamise opositsioonierakonna Rahvuspartei (Kuomintangi) kandidaate. Muu hulgas olevat Peking andnud neile kampaania tegemiseks raha ja innustas sotsiaalmeedias inimesi neid toetama.

11. jaanuaril toimuvatel valimistel ennustatakse võitu ametisolevale presidendile Tsai Ing-wenile. See ilmselt hoogustab Pekingi majanduslikku, diplomaatilist ja sõjalist survet Taipeile, sest Tsai keeldub nõustumast Pekingi seisukohaga, et Taiwan on osa Hiinast.