Kreml: Nord Stream 2 valmimisaega ei julge praegu keegi nimetada

«Ei arva, et keegi julgeks praegu tärminit nimetada. Seoses kolmanda riigi meie hinnangul rahvusvahelise õiguse, rahvusvahelise kaubanduse normide ja kommertssuhetega vastuolus oleva tegutsemisega on tekkinud objektiivsed vääramatu jõu asjaolud,» ütles ta.

Peskov mõistis Šveitsi alltöövõtja otsust lõpetada ehitustöö: «Ettevõte (Allseas) langetas meie seisukohast seadusvastaste USA sanktsioonide valguses otsuse lõpetada töö. Ettevõttel on vaieldamatult selleks õigus. See nihutab projekti valmimise aega, kuid ei takista seda. Me loodame, et projekt läheb töösse, kuigi viivitusega. Vajalikud ehitusvõimsused on selleks olemas - oleme sellest juba rääkinud.»