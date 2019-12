Soomes suletakse vähese käibe tõttu üha enam supermarketeid

Infoleht, et kesklinna K-Supermarket paneb uksed Forssa linnas kinni, pani peatuma mitmed ostjad. Hämmingut on tekitanud see, et kümnete korrusmajade keskel paiknev toidupood paneb uksed kinni, kuigi korrusmajades peaks ostujõudu olema piisavalt. K-Supermarketeid haldav Kesko kontsern teatas siiski hiljuti, et kauplus suletakse jätkusuutmatu äritegevuse tõttu.