Pompeo: USA on sügavalt pettunud Põhja-Korea ähvarduses

«Kui esimees Kim on loobunud president (Donald) Trumpile antud lubaduste täitmisest, siis on see sügavalt pettumustvalmistav,» ütles Pompeo telekanalile CBS pärast seda, kui Põhja-Korea liider Kim Jong-un teatas moratooriumide lõpetamisest ja lubas peatselt demonstreerida «uut strateegilist relva».