Põhja-Korea juht jättis vigade tunnistamise vältimiseks uusaastakõne pidamata

Kim on pidanud aastakõnet alates 2013. aastast. Traditsioonile pani alguse tema vanaisa, Põhja-Korea riigi rajaja Kim Il-sung.

Uusaastakõne on olnud Põhja-Korea poliitilise kalendri tähtis sündmus, selles on tehtud ülevaade möödunud aastast ja seatud sihid uueks. Kõne on alati avaldanud täies mahus ajaleht Rodong Sinmun.