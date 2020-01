Niinistö nõudis uusaastakõnes lõppu vihakultuurile

«Kui ei ole enam soovi puhtsüdamlikuks vestluseks, tekib tahtlik vääritimõistmine. Kui infol on mõtet vaid niivõrd, kui see teenib mingit agendat, annab see ruumi pooltõdedele, isegi valedele.»

Niinistö sõnul on murettekitavaks näiteks Suurbritannia lõhestanud Brexiti-keskustelu. Londonist tuleb ehmatavaid teateid Brexitis vastandlikel seisukohtadel inimestest, kes on hakanud üksteist vihkama.

Sellisele aregngule tuleb lõpp teha, rõhutas Niinistö, kuid tõdes, et inimesed ei pruugi olla alati ühel meelel, erinevaid arvamusi on Soome alati mahtunud.

Niinistö tõdes kõnes, et ründamine ja vihakõne on avalikes keskusteludes üldiseks muutunud. Ta tuletas meelde, et mõne rahvusrühma vastu vaenu õhutamine või inimese au haavamine ning rahu rikkuvad teod on olnud juba ammust aega karistatavad.