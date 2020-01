Kannatuse kaotanud paavst vabandas

Paavst tunnistas kolmapäeval, et kaotas kannatuse.

Videol on näha, kuidas Franciscus õhtusel väljakul lapsi tervitab ja usklikke kätleb, kuni üks naine piirde taga tema käe külge klammerdub ja enam lahti lasta ei taha. Paavst sikutab vihaselt ja vabaneb paari laksuga.

Twitteri-kommentaarid on valdavalt paavsti toetavad, leitakse, et temagi on inimene.