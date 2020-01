Horvaatia välisminister: prioriteedid on Brexit ja EL-i laienemine

EL-i noorimal liikmel Horvaatial seisab ees palju tööd ja tähtis ülesanne on teha seda kõigi EL-i liikmete huvides parimal võimalikul moel, lausus välisminister Gordan Grlić-Radman telekanalile N1.

Veel üks Horvaatia EL-i eesistumise väljakutse on suhted blokiga liituda soovivate Lääne-Balkani riikidega, sest EL-is on olnud laienemisega seoses on eri lähenemisi, lausus Grlić-Radman.