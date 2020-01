Austraalia kaguosa rannikualadel viibivatele turistidele anti evakuatsioonikäsk

NSW transpordiminister Andrew Constance ütles rahvusringhäälingule ABC, et enne laupäeva läbi viidav evakuatsioon on piirkonna ajaloo ulatuslikem.

Osariigi maapiirkondade tuletõrje asekomissar Rob Rogers märkis, et tuletõrjujad ei suuda põlenguid kontrolli alla saada, nende kustutamisest rääkimata. «Sõnum on, et meil on siin piirkonnas nii palju leeke, et meil puudub võime neid kontrolli alla saada,» lausus ta ABC-le. «Me peame lihtsalt tagama, et inimesed ei jää nende teele ette.»