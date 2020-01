Liibanon sai Interpolilt Nissani eksjuhi tagaotsimisteate

Minister Albert Serhan ütles uudisteagentuurile Associated Press, et Interpoli nn punane teade edastati täna hommikul. Punane teade on kogu maailma õiguskaitseametitele edastatud palve tagaotsitava asukoha kindlakstegemiseks ja tema esialgseks kinnipidamiseks.

Serhan ütles, et Liibanoni prokuratuur täidab kohust. See peaks tähendama, et Ghosn kutsutakse ülekuulamisele. Minister lisas aga, et Liibanonil ei ole Jaapaniga väljaandmislepet, mistõttu Ghosni Tokyole välja ei anta.