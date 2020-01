VIDEO ⟩ Indoneesia üleujutustes hukkus 43 inimest

«Kõik on kadunud,» ütles poeomanik Aminah AFP-le. «Ma jätsin kõik endast maha, sest tundsin hirmu nii kõrgele ulatunud vee ees.»

Jakarta suurlinnastus sai viimase 24 aasta intensiivseima vihmasaju põhjustatud üleujutustes surma vähemalt 43 inimest. Politsei sõnul on kadunud veel paarkümmend inimest.

Üleujutuste tõttu on kodudest evakueeritud umbes 192 000 inimest. Riikliku katastroofileevendusameti pressiesindaja Agus Wibowo sõnul aitavad inimesi evakueerida 120 000 päästjat, kes kasutavad selleks täispuhutavaid kummipaate.

Inimestel on puudu nii puhtast joogiveest kui ka toidust. Riigi terviseministeerium andis 11 000 tervishoiutöötajale ülesande jagada inimestele ravimeid ja hügieenitarbeid, et vältida nakkushaiguste levikut.

Mitu pealinna piirkonda on suurvee tõttu elektrita, osa trammiliine ja üks lennujaam ei tööta. Majade fassaadidel nähtavale tulnud randid näitavad, et üleujutuste tipphetkel ulatus vesi hoonete teise korruseni. Bogori ja Depoki linnaosades on mussoonvihmad ja üle kallaste tõusnud jõed põhjustanud ka maalihkeid.