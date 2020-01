Hiinas jäid kadunuks aktivistid

Aktivistide vahistamine on NRW sõnul seotud võimude püüdega demokraatlikke liikumisi ja kodanikeõigusi maha suruda. See protsess on muutunud intensiivsemaks pärast president Xi Jinpingi võimuletulekut, mil vahistatud on nii inimõigusadvokaate, tööliste õiguste eest võitlevaid aktiviste kui tudengeid.