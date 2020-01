Poolas on linnugripp nõudnud 25 000 kalkuni elu

Poola veterinaarameti teatel plaanitakse suure linnutööstusega Lubartowi piirkonnas linnugripi tõttu hukata kümneid tuhandeid linde. Politsei on piiranud ligipääsu gripist mõjutatud piirkondadesse.

Lublini provintsi peaveterinaar Pawel Piotrowski kinnitas, et H5N8 viirus on süüdi kalkunite surmas kahes farmis Stary Uscimowi külas, mis on umbes 45 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Valgevene piirist.