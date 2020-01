Soomes tegid kütusehinnad läbi suure hinnatõusu

«Kuna siin on taustal ka pikad pühad, siis argipäeva kohale jõudes on hinnad põrutanud lakke,» sõnas Reinekari. Tema sõnul tuleb turust tulenevaid hinnatõuse esile umbes viis korda nädalas. Kõige suurema muutuva tegurina toob Reinekari välja kohaliku konkurentsi.

«Selle tõttu võivad hinnad liikuda väga tugevalt ühes või teises suunas. Ja seda juhtub ülepäeviti. Ühel päeval üles ja teisel alla.» Reinekari rõhutab, et selline ühe päeva muutus ei ole kuidagi harukordne. See lihtsalt juhtus aastavahetusel.

Samal arvamusel ollakse ka Nestes. Muutused maailmaturul on Soomes tunda. Kõige suuremad tegurid on Neste hinnangul kohalik konkurents ning nafta hind, kõige väiksem tegur aga valuutakursid.

«Kahe viimase nädala ajal on toornafta hind tõusunud ning see on tekitanud tõstnud lõppprodukti hinda,» sõnas Neste Soome kütusevõrgu ja müügi eest vastutav Katri Taskinen.

«See tähendab seda, et lõppprodukti hinda tõstvate uuenduvate komponentide määr kasvab. Need on palju kallimad kui tavapärased fossiilsed komponendid. See paistab hindades,» sõnas Taskinen. Ta ei kommenteerinud kohustuse mõju hulgimüügihindadele, kuid kinnitas, et kohustuse täitmine ei valmista neile raskusi.