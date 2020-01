Iraagi pealinnas Bagdadis said eile hilisõhtul raketirünnakus rahvusvahelisele lennuväljale surma Iraani üks võimukamaid inimesi, revolutsioonikaardi kindral Qasem Soleiman ja Iraagi poolsõjaväelise rühmituse Hashed al-Shaabi asekomandör Abu Mahdi al-Muhandis. Pentagoni teatel andis käsu kindrali tapmiseks USA president Donald Trump. Iraan on lubanud Ameerika Ühendriikidele karmi kättemaksu ja ekspertide sõnul on Iraani kindrali tapmine tõsiseim pingete teravnemine piirkonnas pärast Iraagi sõja puhkemist.