Taiwani uurijad leidsid allakukkunud sõjaväekopteri musta kasti

Taiwan on kehtestanud lennukeelu enam kui 50-le valitsuse ja sõjaväe käsutuses olevale Black Hawkile.

"See vahejuhtum on meie riigi jaoks suur kaotus. Me leiname..., kuid ei saa lubada endale... riikliku julgeoleku alal ühtegi kergemat päeva," ütles Tsai sõjaväelastele.