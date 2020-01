Türgi firma: Nissani eksjuht kasutas põgenemiseks ebaseaduslikult eralennukeid

Üks lennufirma töötaja on tunnistanud üles andmete muutmise, et Ghosni nimi ei ilmuks reisijate nimekirjas. Ta tegutses üksinda, lisas firma.

«Tundus, et kaks broneeringut polnud teineteisega seotud. Härra Ghosni nimi ei ilmunud mitte ühegi lennu ametlikes dokumentides,» teatas firma.

«Pärast seda, kui meediast saadi teada, et broneerimine oli härra Ghosnile ja mitte ametlikult määratud reisijatele, alustas MNG Jet sisejuurdlust ning esitas kuriteokaebuse,» lisas firma.

Ghosni vastu on Jaapanis esitatud süüdistused mitmes majanduskuriteos. Kohtuprotsess peaks algama kevadel. Liibanoni kodakondsust omava Ghosni vanemad on Liibanoni päritolu ja ta on veetnud seal suure osa lapsepõlvest.