Soomes pettis pimedaid teeselnud pere riigilt välja üle 100 000 euro

Paar alustas pettust aastal 2014, kui nad käisid arsti juures ning väitsid, et pereisa on kaotanud 90 protsendi ulatuses nägemise. Pereisa suutis arstid ära petta ning talle anti nägemispuuet kinnitav tõend.

2015. aastal sundisid vanemad oma tollal 15-aastast tütart samuti pettuses osalema. Tütar pidi nelja aasta jooksul teesklema, et ka tema on nägemise 90 protsendi ulatuses kaotanud. Ta pidi seda teesklema nii arstide juures kui ka koolis.

Eelmise aasta juulis, pärast neli aastat kestnud pettust, paljastas tütar pettuse. Ta teatas arstile, et näeb normaalselt. Ta rääkis arstile, et see hoiataks Kela, et nad rohkem toetusi välja ei maksaks.

Helsingi alamastme kohus mõistis abielupaari kaheks aastaks vangi räige pettuse ja pettusele õhutamise eest. Kohtu hinnangul on tegemist väga harukordse kuriteoga, mille puhul on eriti räige see, et alaealist sunniti pettusele viisil, mis on väga kahjulik lapse arengule.