Euroopa Komisjoni juht arutab Johnsoniga Brexitit

Euroopa Liidu pressiesindaja ütles, et von der Leyen kohtub Johnsoniga esimest korda pärast ametisse astumist ja peab Londoni Majanduskoolis kõne.

Seda kinnitas ka Johnsoni pressiesindaja: «Järgmisel kolmapäeval on Downing Streetil kahepoolne kohtumine.»

Kõnelustel kavas olevate teemade kohta ei ole üksikasju avaldatud, kuid need on seotud Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumisega 31. jaanuaril. Brüssel on huvitatud alustama võimalikult kiiresti ettevalmistusi Brexiti-järgseteks kaubandusläbirääkimisteks.