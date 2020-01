EL: Iraagi vägivald tuleb enne kontrolli alt väljumist peatada

«Järjekordne kriis ähvardab aastaid kestnud pingutusi Iraaki stabiliseerida. Veel enamgi, sest olukorra käesolev pingestumine ähvardab kogu regiooni, mis on tohutult kannatanud ja mille rahvad väärivad rahu,» lisas Borrell.

«Ameerika võtku teadmiseks, et see kuritegelik rünnak kindral Soleimanile on riigi suurim viga Lääne-Aasias, ja Ameerika ei pääse naljalt selle valearvestuse tagajärgede eest,» teatas riiklik julgeolekunõukogu.