Austraalia kutsus põlengutega seoses teenistusse 3000 reservväelast

Viimased kaks ohvrit hukkusid riigi suuruselt kolmandal Kangaroo saarel lahvatanud tulekahjus. Ajalehe The Age info kohaselt said mõlemad surma, kui kahjutuli nende auto mattis.

Kokku on põlengutes viimastel andmetel elu jätnud 22 inimest. Victoria osariigis on kadunud paarkümmend inimest.

Austraalias on prognoositud, et laupäevast kujuneb üks hullemaid põlengupäevi, sest temperatuur kerkib mitmel pool üle 40 kuumakraadi ja oodata on ka tugevaid tuuli. Juba hommikul kerkis temperatuur Sydneys 30 kraadini.