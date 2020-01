USA: Euroopa toetus Soleimani tapmisele on liiga leige

Pompeo kutsus maailma ametiisikuid arutama rünnakut Iraani revolutsioonikaardi eliitüksuse Quds komandörile kindral Soleimanile, mis on saanud kiita president Donald Trumpi vabariiklastelt ja Ühendriikide lähedaselt liitlaselt Iisraelilt, kuid pannud suurema osa maailmast pead vangutama ja pingete lahvatamise eest hoiatama.

«Ma veetsin viimased poolteist, kaks päeva rääkides partneritega regioonis, jagades nendega seda, mida me teeme, miks me seda teeme, ja paludes nende abi. Nad olid kõik fantastilised,» rääkis Pompeo usutluses Fox Newsile.

«Britid, prantslased, sakslased peavad kõik aru saama, et see, mida me tegime, mida ameeriklased tegid, päästab elusid ka Euroopas,» ütles Pompeo.