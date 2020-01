Sydneyt ähvardab põlengute tõttu elektrita jäämine

Kogu osariigis möllavad tulekahjude tõttu on maas Uus-Lõuna-Walesi lõunaosa naaberosariigi Victoriaga ühendavad ülekandeliinid, ütles osariigi energiaminister Matt Kean Twitteris.

TransGridi tegevdirektor Paul Italiano ütles, et süsteem veel toimib, kuid on väga suure surve all.