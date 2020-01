Austria rohelised kiitsid heaks koalitsioonivalitsuse Rahvaparteiga

Roheliste esimees Werner Kogler oli enne hääletust ärgitanud delegaate panema kõrvale muresid ÖVP-ga valitsuse moodustamise pärast ja kutsunud neid haarama võimalusest saavutada edu küsimustes nagu vaesuse vähendamine laste seas, valitsuse läbipaistvuse suurendamine ja kliimamuutuse vastu võitlemine.

Ta märkis ka, et mitu kuud kestnud läbirääkimistel Rahvaparteiga sündis plaan keskkonnakaitset rõhutava maksureformi läbiviimiseks 2021. aastal.

See on esimene kord, kui rohelised Austrias riigi tasandil valitsusse pääsenud, ehkki ÖVP jääb vastuoluliste rändevastaste meetmete juurde, mis on rahvast lõhestanud.