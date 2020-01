Trump hoiatas Iraani: löök tuleb kiire ja väga raske. USA ei soovi rohkem ähvardusi

Trump leiab, et Iraan on väga söakalt võtnud sõna ründamast USA varasid kättemaksuks sellele, et USA tappis maailma ühe suurima terroristi ära. «Kes (Qasem Soleiman) tappis ameeriklasi, raskelt haavas paljusid teisi, ei tasu mainidagi neid kõiki inimesi, keda ta on oma elu jooksul tapnud, sealhulgas sadu Iraani meeleavaldajaid,» kirjutas Trump sotsiaalmeediasse. Trump lisas, et Soleiman juba ründas Ameerika saatkonda ning planeeris veel teisigi rünnakuid. «Iraan pole aastatega olnud muud, kui üks probleem,» kirjutas ta.