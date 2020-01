Soomes muutuvad laste eesnimed rahvusvahelisemaks

Soomes olid eelmisel kümnendil kõige soositumad poiste eesnimed Elias, Onni ja Leo. Kõige soositumad eesnimed tüdrukutele olid aga Sofia, Emma ja Aino. Kõikidest eesnimedest olid soositumad Maria ja Juhani, kuid neid anti lastele teiseks enam.

Helsingi ülikooli almanahhiosakonna juhataja Minna Saarelma-Paukkala sõnul on Euroopa eesnimed ühtlustunud ning paljud nimed on populaarsed mitmes riigis. Näiteks Sofia on ülene nimi kõikjal Euroopas.

«Nimitrendid kulgevad ühest riigist teise varasemast kiiremini,» sõnas Saarelma-Paukkala.

Vanemad annavad tänapäeval lastele nimesid, mis toimivad ka võõras keeles. Nimedes üritatakse vältida omakeelseid täishäälikuid ja kaksikkonsonante. Uuemad ja populaarsemad rahvusvahelised poiste eesnimed on näiteks Noel, Benjamin ja Luka.

Eesnimede puhul on alati näha ka popkultuuri mõju. Lapsele soovitakse anda tuntud näitleja, muusiku või sportlase nimi. Viimastel aastatel on olnud soositud ka e-tähega algavad nimed, nagu Eeli ja Erin, mille mõjudeks on võinud olla jäähokimängija Eeli Tolvanen ja laulja Erin Anttila.

Uus nimeseadus toob lisavõimalusi

Teine eelmisel kümnendil tekkinud trend oli eesnimede muutumine unikaalsemaks. Lastele soovitakse anda unikaalseid nimesid, mida ei ole veel kellelgi teisel. Umbes viis protsenti lastest sai endale täiesti uue eesnime.

«Nimi võib olla ise väljamõeldud või see võib põhineda juba olemasolevatel eesnimedel, mistõttu nimesid liites või kirjutamisstiili muutes moodustatakse uus nimi,» sõnas digi- ja rahvastikuameti nimeasjade osakonnajuht Laura Mattila.

Jaanuaris hakkas Soomes kehtima uus ees- ja perenimede seadus, mis annab vanematele uusi vabadusi eesnimede panekul. Lapsele võib jätkuvalt anda neli eesnime.

Uus seadus muudab võimalikuks ka selliste nimede andmise, mis ei vasta kodumaisele nimekasutusele. Kui nimi on vähemalt viiel samast soost oleval inimesel, võib selle kasutusele võtta kes tahes.

«Uus nimi peab siiski eesnimeks sobima,» sõnas Mattila. «Nime heaks kiitmisel võetakse arvesse ka lapse huvid.»

Suurte vanusegruppide nimed naasevad

Vanemad ei soovi üldiselt lastele eesnimeks panna oma vanusegrupi või vanavanemate nimesid, kuid kui on mööda läinud piisavalt aega, tunduvad vanad nimed taas värskete ja kasutuskõlbulikena. Saarelma-Paukkala sõnul taaskasutatakse eesnimesid umbes 80-100 aasta pikkuse vahega.

«Tugev ennustus on see, et 1940ndatel sündinud suurte vanusegruppide nimed, nagu Reino ja Marja, muutuvad 2020ndatel taas populaarseks.»