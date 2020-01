Soomes röövisid lapsed noaähvardusel eakaaslast

Varguse käigus võttis üks lastejõugu liikmetest esile noa, sõnas kriminaalkomissar Olavi Saunamäki Kesk-Soome politseist. «Üks võttis liigendnoa esile. Ja nad said väga vähe raha, alla euro. On see muidugi teatud viisi sõnum, kui võetakse nuga välja.»

«Kui väikelapsed hakkavad tegema sellist tüüpi kuritegusid, et nõuavad raha ja võtavad külmrelva esile, siis see on harukordne ja murettekitav,» sõnas Saunamäki. «On tähtis, et vanemad teaksid, kuhu lapsed lähevad ning et oldaks huvitatud sellest, mida nad teevad. On tähtis, et lapse ja vanema vahel oleks avatud suhtlus.»