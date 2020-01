Pool Austraalia haigusvabade koaalade populatsioonist on tules hävinud

Võsapõlengud on laastanud Austraalia kaguosa juba kuu aega, ainuüksi Uus-Lõuna-Walesi osariigis on teadlaste hinnangul tules hukkunud ligi pool miljardit metslooma.

Viimastel päevadel on läinud olukord eriti hulluks. Kängurusaarel levib tuli kiiresti ja see oli reedese seisuga võtnud enda alla 170 000 hektari suuruse alla - ligi kolmandiku saarest.

Mitchell lisas, et kerge ei saa olema ka ellujäänute olukord, sest nende elupaigad on põlenud ja süüa ei ole midagi.

Adelaide'i ülikool avaldas juulis uuringu, millest nähtub, et Kängurusaare koaalapopulatsioon on koaalade ellujäämise seisukohast eriti tähtis, sest see on ainus suur looduses elav asurkond, mis ei ole nakatunud klamüüdiasse.