Iraani välisminister USA-le: kultuuriobjektide ründamine oleks sõjakuritegu

Trump hoiatas laupäeval, et Ühendriikidel on Iraanis sihikul 52 objekti, millele antakse väga kiiresti väga jõuline löök, kui islamivabariik ründab kättemaksuks revolutsioonikaardi kindrali Qasem Soleimani tapmise eest USA kodanikke või vara.

Trump kirjutasTwitteris, et need sihikule võetud objektid on «väga kõrgel tasemel & väga tähtsad Iraanile & Iraani kultuurile ning et neile sihtmärkidele ja Iraanile endale ANTAKSE VÄGA KIIRESTI VÄGA JÕULINE LÖÖK.»