Khamenei nõunik: Iraani vastus Soleimani tapmisele on sõjaline

«Vastus on kindlasti sõjaline ja sõjaliste objektide vastu,» ütles endine kaitseminister, brigaadikindral Hossein Dehghan uudistekanalile CNN.

«Ainus asi, mis selle sõjaperioodi saab lõpetada, on see, kui ameeriklased saavad hoobi, mis on võrdne sellele hoobile, mille nad andsid,» ütles ta.