Iraagi pealinnas plahvatas USA saatkonna lähedal kaks raketti

Iraaniga lähedalt seotud rühmitus Kataib Hizbollah hoiatas päeval kõiki iraaklasi, et nad pageksid vähemalt kilomeetri kaugusele kõikidest baasidest, kus paiknevad USA sõjaväelased. Rünnak leidis aset pea kohe pärast rühmituse antud tähtaja läbisaamist.

USA on liigitanud Kataib Hizbollahi terrorirühmituseks.

Iraani revolutsioonikaardi endine juht Mohsen Rezaee hoiatas pühapäeval, et USA droonirünnakus hukkunud Soleimani surma eest kättemaksmisel võivad sihtmärkideks olla Iisraeli linnad Tel Aviv ja Haifa. Rezaee ütles seda Teheranis Soleimani mälestustseremoonial.

Liibanoni mõjuka šiialiikumise Hizbollah liider Hassan Nasrallah ütles pühapäeval, et USA relvajõud maksavad Soleimani tapmise eest. Nasrallah rõhutas, et USA baasid, sõjalaevad ja sõjaväelased on kõik «õiglased sihtmärgid» pärast Soleimani tapmist.