USA president ähvardas Iraani rünnakute korral taas võimsa vastulöögiga

Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei sõjaline nõunik ütles pühapäeval, et islamivabariigi vastus Soleimani tapmisele on sõjaline.

«Vastus on kindlasti sõjaline ja sõjaliste objektide vastu,» ütles endine kaitseminister, brigaadikindral Hossein Dehghan uudistekanalile CNN.

Trump hoiatas juba laupäeva õhtul, et USA annab Iraanile tugevama löögi kui kunagi varem, kui Teheran peaks üritama oma tapetud kindrali eest kätte maksta.

«Kui nad ründavad taas, mida ma mingil juhul ei soovita teha, anname neile tugevama löögi, kui nad kunagi on saanud!» hoiatas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

President lisas, et Ühendriigid kasutavad Iraani kättemaksurünnaku korral kõhklematult oma «tuttuut ilusat» sõjatehnikat.

Trump on varem ähvardanud, et Ühendriikidel on Iraanis sihikul 52 objekti, millele antakse väga kiiresti väga jõuline löök, kui islamivabariik ründab USA kodanikke või vara.