Jaapan tugevdab Nissani eksjuhi põgenemise järel piirikontrolli

Telekanali NTV teatel sõitis Ghosn 29. detsembril Tokyo Shinagawa raudteejaamast kiirrongiga Osakasse ning sealsest raudteejaamast taksoga ühte Kansai lennuvälja lähedal asuvasse hotelli. Arvatakse, et ta lendas samal päeval eralennukiga Istanbuli ja sealt teise lennukiga edasi Beirutisse.

Justiitsministeeriumi teatel ei ole neil video- ega muid andmeid Ghosni riigist lahkumise kohta. «On alust arvata, et ta kasutas riigist lahkumiseks ebaseaduslikke meetodeid,» ütles justiitsminister Masako Mori esmaspäeval pressikonverentsil. «Olen andnud immigratsiooniametile korralduse riigist lahkumise protsessi karmistada.»

Ajalehe The Wall Street Journal andmetel laaditi Ghosn Osakas lennukile suures audiotehnika kastis, mille põhja olid puuritud augud ja mis leiti hiljem lennukisalongi tagaosast.

Ghosni vastu on Jaapanis esitatud süüdistused mitmes majanduskuriteos. Kohtuprotsess peaks algama kevadel. Liibanoni kodakondsust omava Ghosni vanemad on Liibanoni päritolu ja ta on veetnud seal suure osa lapsepõlvest.