Soome tuntuim kuritegelik organisatsioon otsustas tegevuse lõpetada

United Brotherhoodi juhatusse kuuluva Ville Jaatineni sõnul võeti otsus vastu üksmeelselt: «Vastu ei olnud ükski liige.» Jaatineni sõnul tähendab otsus seda, et organisatsioonid loobuvad ruumidest ning jõugutunnustest. UB on tegutsenud Helsingis, Lahtis, Jyväskyläs, Turus ja Tamperes.

Otsuse tingis Soome politseivalitsuse nõudmine keelustada United Brotherhood ja Bad Union, kuna nende tegevus ei vasta headele tavadele ja seadusele. Politsei nõuab jõugule tegutsemiskeeldu, mis tuleb arutusele kolmapäeval Ida-Uudenmaa alamastmekohtus Porvoos.

Tegemist on erakordse nõudmisega, sest United Brotherhoodi sarnaseid kuritegelikke organisatsioone ei ole varem Soomes üritatud ära keelata. Ametivõimud peavad seda Soome kõige ohtlikumaks kriminaalseks organisatsiooniks. Keskkriminaalpolitsei teatel on United Brotherhoodi ja Bad Unioni liikmed kümne aasta jooksul sooritanud 1300 kuritegu, millest suurem osa on narko-, vägivalla- ja relvakuriteod. Sageli on liikmelisus organisatsioonis olnud kohtu jaoks karistust karmistavaks teguriks. Politsei sõnul on United Brotherhoodil sõjaväeline struktuur ning rühmituse eesmärk on hankida majanduslikku kasu kuritegelikul teel.

Mõlemad jõugud on kirjalikus vastuses tõrjunud nende ärakeelamise põhjendusi. Nad lükkasid tagasi hinnangu, nagu oleksid nad seaduse ja heade tavade vastased - nende eesmärk ei olevat kuritegude sooritamine.

«Kuritegusid võivad teha üksikisikud, mitte registreerimata ühendus,» kirjutasid United Brotherhood ja Bad Union vastuseks kohtule ja viitasid ka põhiseadusele ja Euroopa Inimõiguste Konventsioonile.

Jaatineni sõnul on nad oma tegevuse lõpetamist arutanud juba pikka aega, aga läbirääkimisi on aeglustanud see, et Jaatineni sõnul on «mõnest kümnest liikmest 97 protsenti» vanglas. Ka Jaatinen ise vabanes vanglast alles eelmise aasta augustis.

United Brotherhood loodi aastal 2010, kui kolm suuremat Soome kriminaalset organisatsiooni More, Rogues Gallery ja Natural Born Killers ühinesid. Alguses juhtis United Brotherhoodi kuueliikmeline nõukogu, kus oli kaks liiget igast ühinenud jõugust. Hiljem muutus jõugu juhtimine lokaalsemaks, kuid tähtsamaid otsuseid võttis vastu kolmeliikmeline juhtkond.

Soome politseivalitsuse sõnul oli United Brotherhoodi juhiks Tero «Kukkis» Holopainen, kes oli More'i ja Natural Born Killersi liige.

United Brotherhood on olnud heades suhetes Põrguinglitega ning Helsingin Sanomate info kohaselt on omavahel räägitud ka ühisest tulevikust. Lihtne see liitumine pole, kuna UB ei ole motojõuk, kuid Põrguinglid on.

Jaatineni hinnangul ei teki United Brotherhoodi varemetele midagi uut. Tema sõnul ei ole neist keegi praegu liitunud ka Põrguinglitega. United Brotherhoodil on juba aastaid probleeme olnud. Osa liikmeid lahkus jõugust pärast seda, kui 2011. aastal toimus nende Vantaa ruumides grupivägistamine.

Furoori tekitas ka United Brotherhoodi juhi Keijo Viltuneni ja Helsingi narkopolitsei tollase juhi Jari Aarnio koostöö ilmsikatulek aastal 2013. Mullu suvel said nii Vilhunen kui ka Aarnio kümne aasta pikkuse vanglakaristuse räigete narkokuritegude eest.

Politsei ja prokurör ei plaani loobuda United Brotherhoodi keelustamisest, vaatamata sellele, et viimane on otsustanud oma tegevuse lõpetada.