Soome ja Rootsi oma väeüksusi Iraagist veel välja ei too

Iraagis viibib hetkel umbes 60 Soome ja 70 Rootsi kaitseväelast, kes tegelesid vägede väljakoolitamisega. Mõlema riigi väeüksused jäävad hetkel Iraaki, kuigi ülesannete täitmine on praegu lõpetatud.

Soome kaitseväe maaväe operatsioonide ülema brigaadikindral Rami Saari sõnul ei mõjuta Iraagi parlamendi otsus paluda välismaa vägedel lahkuda Soome väeüksust. USA õhurünnaku mõjul tekkinud pingeline olukord riigis ei ole aga jäänud tähelepanuta.

«Nädalavahetusel kontrollis Soome üksus evakuatsiooniplaane, mis on tehtud juhuks, kui operatsioon lõpeb ning peab riigist organiseeritult lahkuma.»

Soome väeüksus Iraagis on osa rahvusvahelisest koalitsioonist, mistõttu otsustab Soome vägede lahkumise rahvusvaheline koalitsioon ning Soome valitsus, sõnas Saari.

Praegu on Iraagis 59 Soome kaitseväelast. Väeüksuse kogusuurus on umbes 80 inimest, kuid osa neist on puhkusel. Väeüksuse ülesandeks on kurdide ning Iraagi kaitseväe üksuste väljakoolitamine. Soome sõdurid paiknevad Erbilis, mis asub Iraagi kurdivalitsuse piirkonnas.

Varem oli soomlasi ka Iraagi keskvalitsuse aladel, kuid nad viidi sealt minema juba enne USA õhurünnakut. Saari teatel on üksuste väljakoolitamine praeguseks lõpetatud ning Soome sõdurite ülesandeks on kindlustada baasi turvalisus.

«Sõdurite liikumist väljaspool baasi on piiratud ning kaitsevahendite kasutust tõstetud.»

Rootsi üksused viibivad samuti endiselt Iraagis ning nad ei ole peaminister Stefan Löfveni sõnul sealt ka lahkumas. «Praegu püsib Rootsi väeüksus kohal seoses mandaadiga, mis meile antud on,» teatas Rootsi üksuse pressiisik Kristina Swaan. Rootsi üksus paikneb USA tugikohas Bagdadist põhja pool.

Swaani teatel jälgivad rootslased olukorda ning on ühenduses oma riigi kaitseministeeriumiga. Kuigi Iraagist lahkumise otsust rootslastel veel pole, on nad selleks valmis. «Me peame analüüsima olukorda ning seda, mida see tähendab. Muidugi, kui tekib vajadus väljuda, on meil plaan olemas.»