Paduvihmast Austraalia tulemöllu peatamiseks ei piisa

Tuli on Austraalias möllanud rohkem kui 80 000 ruutkilomeetril ehk Eestist pea kaks korda suuremal maa-alal. Seni on tulemöllus surnud 25 inimest, hävinud on tuhandeid hooneid, mõned linnad on jäänud ilma elektri ja mobiililevita. Uus-Lõuna-Walesi ja Victoria osariikides lõõmab endiselt 167 aktiivset põlengut.