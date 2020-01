Arheoloogid: morsanappus viis keskaegse Gröönimaa elanikkonna kadumisele

Cambridge'i, Oslo ja Trondheimi ülikoolide teadlased uurisid 13. sajandi eelseid morsavõhkadest esemeid üle Euroopa ja jõudsid järeldusele, et need on peaaegu kõik pärit morskadelt, keda oli võimalik küttida vaid Gröönimaa elanikel. Ühtlasi leidsid teadlased, et hilisema perioodi kihvad olid pärit väiksematelt loomadelt, ilmselt emastelt ja poegadelt, mis viitab morsapopulatsiooni kiirele kahanemisele.