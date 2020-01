Soome toidupood soovitas romade sisenemisel turvatöötaja kutsuda

Kirjas seisab, et ka ajutised töötajad peavad kohe teistele teatama, kui romad sisenevad poodi.

«Mitte mingil juhul ei ühti meie keti seisukohad selle õpetuse sisuga,» sõnas Mustonen. Ta kinnitas, et mainitud poes oli olnud romade kohta hoiatav silt.

Mustoneni sõnul pandi silt üles poe personali väitel sellepärast, et romad käitusid poodi tulles häirivalt. Nad olla varastanud ja kui personal üritas neid takistada, hakkasid nad kisama ning segama teisi kliente.

Häirivat käitumist on poes näidanud umbes kümne inimese suurune seltskond.

«Hoiatus on kirjutatud üldist olukorda silmas pidades. Poes käib ka muid romasid ning nemad ei tekita probleeme. Kõik kliendid on meil võrdväärsed ning ka romad on teretulnud meie poes oste tegema.» Mustoneni sõnul võetakse sildid maha ning personaliga räägitakse.