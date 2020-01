Soomes tehakse üha rohkem automatiseeritud otsuseid

Soome sotsiaalkindlustusamet (Kela) teeb täiesti automatiseeritud ning igat soomlast puudutavaid otsuseid. See kiirendab otsuste tegemist, säästab tööjõudu ja raha. Sellest hoolimata varitseb selle puhul ka probleem ning õiguskantsler nõuab Kelalt selgitusi selle kohta, millisel seadusel automatiseeritud otsuste tegemine põhineb.

Abiõigusombudsman on aga arvamusel, et maksuameti poolt tehtavad automatiseeritud otsused on aga seadusevastased. Automatiseerumine on tasahilju jõudnud ka immigratsiooniametisse, kus seda kasutatakse samuti ametlike otsuste tegemiseks.

Hoolimata püsivast kasutusest ei ole hetkel seadusesse kirjutatud, milliste otsuste puhul ja kui palju tohib automatiseerimist kasutada. Näiteks Kelas kasutatakse automatiseeritud otsuseid ravimitoetuse, töötutoetuse, pensionite ja nende tõstmise, lastetoetuse ja muu puhul.

Maksuametis tehakse üksikisiku maksustamise puhul juba 80 protsenti otsuseid automatiseeritult. Ettevõtete maksutamise puhul on see 90 protsenti.

Immigratsiooniametis on arusaadud, et näiteks elamislubade pikendamise otsustamine on tehtud nii üksikasjalikult reglementeerituks, et selle jaoks suudeti luua kood arvuti tarbeks.

Kela peadirektor Outi Antila prognoosib, et kui automatiseeritud otsuste kasutamist piiratakse või hoopis keelatakse, vajaks Kela korraga kaks tuhat uut töötajat. Selle hind oleks ühiskonnale umbes 100 miljonit eurot. Lisaks aeglustuks otsuste tegemine ning näiteks apteegikassast ei saaks enam ravimitoetuse andmise otsust «sekundi murdosaga.»

Õiguskantsleri ja õigusombudsmani poolt esile toodud automatiseerimise probleem on tähelepandud ka justiitsministeriumis, kinnitas minister Anna-Maja Henriksson.

«Asi on nüüd ministeeriumis selgitamisel,» sõnas Henriksson eile Ylele. Ministri sõnul on vaja «mängureeglid selgeks teha ning kaasmaalaste õiguskaitse eest hoolt kanda», kuid automatiseerimisest ei saa loobuda. «Meil ei ole vara minna ajas tagasi ning hakata otsuseid taas käsitsi tegema.»

Seaduse kohapealt on ainuke probleem see, et uut seadust ei teha koheselt vastu võtta nii, et see kataks lastetoetusi, pensionitõuse, töö- ja elamislube jne.

Uuendused alles alguses

Henriksson möönab, et «tööpõld on massiivne», kuid soovib siiski seadusemuudatuse protsessi kiirendada.

«See ei tohiks olla ületamatu. Seadused peavad õigel ajal korda saama.»

Henriksson loodab, et praeguse valitsuse võimuloleku ajal suudetakse seadused ajakohastada, kuigi ministeeriumis ei ole veel jõutud isegi töörühma loomiseni.