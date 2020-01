Indoneeslane mõisteti üle saja seksuaalkuriteo eest Suurbritannias eluajaks vangi

Prokuröride sõnul on Sinaga Suurbritannia kõige suurema ohvrite arvuga vägistaja, kelle puhul on tõendatud 48 vägistamist, kuid tegelik ohvrite arv võib olla 195.

Sinagal oli aastate jooksul väljakujunenud tegutsemisviis: ta varitses oma meesohvreid ööklubide ja baaride ees. Tihti pakkus ta joobes meestele abi, näiteks võimalust telefoni laadida, ning meelitas nad oma korterisse. Seal uimastas ta mehed. Paljud ohvrid ei teadnud, mis nendega öö jooksul juhtus ega osanud kahtlustada, et nad langesid vägistamise ohvriks - sellest kuulsid nad alles siis, kui politsei nendega hiljem ühendust võttis.

Vaid üks kohtus ütlusi andnud mees mäletas, et Sinaga pakutud joogis oli midagi kummalist, kirjutas The Guardian. «See nägi välja kui vesi, kuid selles oli mingit ainet, mis meenutas soola. See ei olnud nii kirgas kui vesi,» sõnas ohver, kes kohtus kurjategijaga 2017. aastal.