Nigeris vahistati põlenguga seoses 300 Sudaani sisserändajat

ÜRO Pagulaste Ülemvolikogu Ameti ametnik Vincent Cochetel kommenteeris olukorda Twitteris: «80% vastuvõtukeskusest on hävitatud väikese osa põgenike poolt Darfuris, Agadezis, kes tahavad kuulda vaid ümberpaigutamisest Euroopasse. Põgenikeala hävitamine Nigeerias või mujal on lihtsam, kui selle ehitamine või kaitsmine. See on kurb päev põgenike kaitsmises Nigeris.»