Filipiinide asepresidendi hinnangul on narkovastane sõda läbikukkumine

Opositsiooni juhtiva Robredo sõnul tuleb kogu kampaaniat täielikult reformida, et vältida edasist mõttetut verevalamist.

Asepresident kutsus ühtlasi üles lõpetama politseikontrollid kodudesse, mis viivad vaid tühiste narkokurjategijate tapmiseni.

President ja asepresident valitakse Filipiinidel eraldi, mis toob tavaliselt rivaalitsevate erakondade juhid riigi kõige kõrgematele ametikohtadele.

Opositsiooniliider Robredo kritiseerib regulaarselt Duterte uimastivastast operatsiooni, mis on pälvinud ka rahvusvahelise hukkamõistu. Novembris nimetas president Robredo operatsiooni kaasjuhiks.

Kriitikud hoiatasid, et ametikoht võib olla mõeldud Robredo maine kahjustamiseks, kuid viimane on väljendanud lootust, et asju saab paremuse poole muuta.

"On aeg mõelda uuest kampaaniast, mis on tõhusam ja kus keegi ei sure asjatult," ütles asepresident uimastisõja eest vastutavas komitees, millesse kuuluvad teiste seas korrakaitseametite juhid.

"Ma usun, et politseioperatsioonides võib kõike ette tulla, aga me peame olema vastu süütute sihilikule tapmisele," lisas Robredo.

Duterte valiti 2016. aastal presidendiks lubadusega panna punkt riigi narkoprobleemile läbi kümnete tuhandete narkoärikate ja sõltlaste tapmise.

Alates sellest on ametlikel andmetel tapetud umbes 5500 kahtlusalust. Inimõigusorganisatsioonide sõnul on ohvrite arv vähemalt neli korda kõrgem.

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) prokurörid on alustanud eeluurimist ja ÜRO inimõigusnõukogu otsustas samuti asja uurida.