NASA leidis elukõlblikult orbiidilt Maa sarnase planeedi

Planeet nimega «TOI 700 d» on Maale ka võrdlemisi lähedal, vaid saja valgusaasta kaugusel, teatas NASA Jet Propulsion Laboratory eile.

«TESS loodi ja pandi tööle konkreetselt Maa suurusega planeetide leidmiseks lähedalasuvate tähtede orbiitidelt,» ütles NASA astrofüüsika osakonna direktor Paul Hertz.

TESS tuvastas tähe algul valesti, mis tähendas, et seda ümbritsevad planeedid tundusid suuremad ja kuumemad, kui need tegelikult on. Vea tuvastasid mitu amatöörastronoomi, nende seas keskkooliõpilane Alton Spencer, kes töötab koos TESSi meeskonna liikmetega.

«Kui me tähe parameetreid parandasime, planeetide suurus langes ja me mõistsime, et neist kaugeim oli Maa-suurune ja elukõlblikul alal,» ütles Chicago ülikooli tudeng Emily Gilbert.

Leidu kinnitas hiljem Spitzeri teleskoop.

Sarnaseid planeete on avastatud ka varem, eriti endise Kepleri kosmoseteleskoopiga. See on aga esimene, mis leiti tunamullu tööd alustanud TESSiga.

Täht TOI 700 väike, umbes 40 protsenti Päikese suurusest ja poole külmem.

TESS avastas selle orbiidilt kolm planeeti: TOI 700 b, c ja d. Ainult d oli elukõlblikus tsoonis, mis tähendab, et see ei ole tähele liiga lähedal ega sellest liiga kaugel ning selle pinnal võib leiduda vedelas olekus vett.

Planeet on Maast 20 protsenti suurem ja teeb ringi ümber tähe 37 päevaga. Planeet saab oma tähelt 14 protsendi võrra vähem energiat kui Maa Päikeselt.