Prantsusmaa saadab politsei kütuseblokaade ennetama

«Tagame, et tarneprobleeme ei tule,» lausus peaminister raadiole RTL.

Politseinike lähetamise taga on käremeelse ametiühingu CGT üleskutse blokeerida alates tänasest neljaks päevaks naftatöötlustehased ja kütusehoidlad. Blokaadi õnnestumisel võib riigis tekkida kütusenappus.

Philippe ütles, et kuigi ametiühingutel on õigus streikida, siis blokaad on seadusvastane.