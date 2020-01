Lastehaigla kohutav olukord paljastas Venemaa tervishoiusüsteemi nõrkused

Tellijale

1970. aastatel ehitatud kompleksis asuv Blohhini vähikliinik Lõuna-Moskvas on sedavõrd kurikuulus, et mõned on hakanud seda nimetama koguni Blohhinwaldiks, vihjates Natsi-Saksamaa Buchenwaldi koonduslaagrile. «Vähihaigeid lapsi ravitakse kohutavates tingimustes. Puudub piisav ventilatsioon, seintel on hallitus ja palatid on ülerahvastatud,» ütles AFP-le lastehaigla endine asejuht Maksim Rõkov.