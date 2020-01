Soome hiljutise röövikatse sihtmärgiks oli 150 kilo kokaiini

Soome politsei andis täna lisainfot detsembris toimunud rünnaku kohta, kus keemiatehase territooriumil asuvat konteinerit üritasid röövida Rootsist ja Taanist saabunud kurjategijad. Konteinerist leiti 150 kilo kokaiini, mis on Soome aegade suurim konfiskeeritud narkootikumide kogus.

«Eeluurimise käigus vahistati viis inimest kahtlusalustena, nende osalus kuriteos on selgitamisel. Kahtlusalused on Rootsist ja Taanist pärit 20-30-aastased mehed,» vahendas politsei pressiteade. Uurimise käigus tehakse koostööd nii Hollandi ametivõimudega kui ka Europoliga.

Uurimist juhtiv kriminaalkomissar Lauri Hakkala ütles detsembris Ylele, et tema info kohaselt on varasem kõige suurem Soomes konfiskeeritud narkootikumide kogus 20 kilo. Hakkala nentis, et narkokonteiner ei pruukinud olla mõeldud kohalikule turule, vaid Soome võis olla narkolasti läbisõidumaa.