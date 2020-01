Facebook keelab süvavõltsingud, kuid paroodiaklipid jäävad lubatuks

Süvavõltsingud on tehisintellektiga muudetud, kuid hüperrealistlikud heli- või videoklipid, mille eesmärk on täpselt võltsida inimeste tõelisi liikumisi või häält.

Pärast Washington Posti uudist avaldas Facebook täna blogipostituse teatega, et hakkab kõrvaldama klippe, kus mindi kaugemale selguse ja kvaliteedi suurendamisest viisil, mis pole tavainimesele nähtav ja mis võib inimesi eksitada.

Videod eemaldatakse, kui nad olid «sellise tehismõistuse või masinõppe toode, mis ühendab, asendab või paneb sisu videole peale ning jätab seekaudu mulje, et see (muudetud video) on päris», kirjutas Facebooki asepresident Monika Bickert.