Grupivägistamise kohta valetanud briti naine mõisteti tingimisi vangi

Kohus leidis, et naine andis tahtlikult valetunnistuse ja määras talle karistuseks nelja kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolme aasta pikkuse katseajaga. Lisaks tuleb tal tasuda 140 euro suurune trahv. Kohtunik ütles täna karistust määrates, et on otsustanud naisele uue võimaluse anda ja põhjendas leebet karistust naise noore ea ning psühholoogilise seisundiga.