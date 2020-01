Poola president boikotib holokausti mälestusüritust Iisraelis

«Ma olen selgesõnaline: me otsustasime, et mina kui Poola president ei osale sellel üritusel,» ütles Duda.

Duda ütles varem, et läheb üritusele ainult siis, kui tal lubatakse seal sõna võtta ja esitada Teise maailmasõja ja Poola kannatuste kohta tõelisi fakte, kummutamaks hiljutisi valesid.

Mälestusüritusele on teiste seas kutsutud Vene president Vladimir Putin, kes on ka üks põhikõneleja.

Duda sõnul on see, et tal ei võimaldata avalikult avaldada austust holokaustis hukkunud Poola kodanikele, võrdväärne «ajaloolise tõe moonutamisega».